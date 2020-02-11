Дарига Назарбаева обсудила вопросы развития сотрудничества между Казахстаном и Всемирным банком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева приняла регионального директора Всемирного банка по Центральной Азии Лилию Бурунчук. В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента и Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Во время встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Всемирным банком.

«Мы сейчас большое внимание уделяем экономическим вопросам. Сегодня Сенат озабочен тем, как ускорить рост нашей экономики, поднять доходы людей и обеспечить увеличение доходной части государственного бюджета страны», - сказала Д. Назарбаева.

В свою очередь, Лилия Бурунчук выразила готовность к совместной работе и отметила, что Всемирный банк уделяет большое внимание проектам по анализу и мониторингу администрирования, увеличению доходной части бюджета и рациональному использованию средств.

Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии предложила провести исследование по результатам налоговой реформы в Казахстане, в том числе по эффективности налоговых льгот. Также она рассказала о возможностях мониторинга со стороны Всемирного банка программ в сфере АПК, транзитного потенциала и зеленой экономики.

По результатам встречи стороны договорились продолжить консультации по вопросам методологии долгосрочного прогнозирования экономических процессов, анализа текущей статистики и исследовательским программам.