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вчера 22:14
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вчера 21:37
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вчера 21:03
Дарига Назарбаева обозначила перспективы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На рабочем совещании под председательством главы Сената Дариги Назарбаевой с участием Аппарата Сената Парламента РК, руководства Министерства информации и общественного развития, Министерства иностранных дел РК, акимата города Нур-Султана подведены итоги состоявшегося XVIII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.
Спикер Сената Парламента Казахстана, руководитель Секретариата Съезда Дарига Назарбаева обратила особое внимание на необходимости комплексного продвижения в мире главных постулатов принятых Секретариатом решений, и поручила начать подготовку программы и документов заседания Секретариата в 2020 году и Седьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, запланированного на 2021 год.
Участники Совещания предметно обсудили комплекс национальных и международных мероприятий в межсъездовский период и вопросы дальнейшего совершенствования деятельности НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».
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