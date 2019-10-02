+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 15 °С
USD 388.47 EUR 423.12
RUB 5.97 CNY 54.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дарига Назарбаева обозначила перспективы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

2 Октября 2019 15:00
Поделиться:
Дарига Назарбаева обозначила перспективы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На рабочем совещании под председательством главы Сената Дариги Назарбаевой с участием Аппарата Сената Парламента РК, руководства Министерства информации и общественного развития, Министерства иностранных дел РК, акимата города Нур-Султана подведены итоги состоявшегося XVIII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Новости по теме

Дарига Назарбаева встретилась с представителями лидеров мировых и традиционных религий
Автором гимна Съезда лидеров мировых и традиционных религий должен стать казахстанец - эксперт Руководитель Центра индийской культуры призвала вовлекать молодежь в продвижение идей толерантности Изменить формат Съезда лидеров мировых и традиционных религий предложили религиозные деятели

Спикер Сената Парламента Казахстана, руководитель Секретариата Съезда Дарига Назарбаева обратила особое внимание на необходимости комплексного продвижения в мире главных постулатов принятых Секретариатом решений, и поручила начать подготовку программы и документов заседания Секретариата в 2020 году и Седьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, запланированного на 2021 год.


Участники Совещания предметно обсудили комплекс национальных и международных мероприятий в межсъездовский период и вопросы дальнейшего совершенствования деятельности НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Сенат, Съезд лидеров мировых религий,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив