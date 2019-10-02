Дарига Назарбаева обозначила перспективы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На рабочем совещании под председательством главы Сената Дариги Назарбаевой с участием Аппарата Сената Парламента РК, руководства Министерства информации и общественного развития, Министерства иностранных дел РК, акимата города Нур-Султана подведены итоги состоявшегося XVIII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Спикер Сената Парламента Казахстана, руководитель Секретариата Съезда Дарига Назарбаева обратила особое внимание на необходимости комплексного продвижения в мире главных постулатов принятых Секретариатом решений, и поручила начать подготовку программы и документов заседания Секретариата в 2020 году и Седьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, запланированного на 2021 год.





Участники Совещания предметно обсудили комплекс национальных и международных мероприятий в межсъездовский период и вопросы дальнейшего совершенствования деятельности НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».