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Дарига Назарбаева: Нужно избавляться от формализма в работе с населением

7 Октября 2019 15:25
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Дарига Назарбаева: Нужно избавляться от формализма в работе с населением

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Актюбинскую область состоялась встреча председателя Сената Дариги Назарбаевой с депутатами областного маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

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Глава Сената поздравила депутатов с 25-летием со дня образования маслихатов. По словам Д. Назарбаевой, региональные представительные органы играют важнейшую роль в системе местного государственного управления.


Для повышения эффективности сотрудничества с регионами в Сенате создан Совет по взаимодействию с местными представительными органами. Совет уже подготовил пакет рекомендаций для Правительства по дальнейшему укреплению роли маслихатов, повышению статуса секретаря маслихата, а также по введению института освобождённых депутатов. Все это отражено в поправках к Закону «О местном государственном управлении и


самоуправлении в Республике Казахстан». Дарига Назарбаева призвала депутатов маслихата принять активное участие в обсуждении этого документа.

На встрече с членами Общественного совета при маслихате председатель Сената подчеркнула необходимость повышения самостоятельности их работы.


«Мы создали Совет по взаимодействию с местными представительными органами при Сенате и возлагаем на него большие надежды. Хочется, чтобы это была улица с двусторонним движением, а связь с маслихатами была тесной и активной», - отметила Д. Назарбаева.

По мнению главы Сената, нужны новые форматы работы с населением, необходимо регулярно проводить выездные заседания с участием общественности, а также широко освещать деятельность не только на официальных сайтах, но и в социальных сетях. При этом, подчеркнула Д. Назарбаева, эта работа должна быть наполнена реальным содержанием, а не проводиться, как это нередко бывает, формально, для галочки.


На состоявшейся в тот же день встрече с руководителями национальных культурных центров Актюбинской области Д. Назарбаева обсудила вопросы укрепления статуса региональных ассамблей, в частности, вопрос вовлечения молодёжи в работу культурных центров, а также создания для молодых людей разных национальностей системы социальных лифтов.

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Ключевые слова: Сенат, Регионы,
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