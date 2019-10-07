Дарига Назарбаева: Нужно избавляться от формализма в работе с населением
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Актюбинскую область состоялась встреча председателя Сената Дариги Назарбаевой с депутатами областного маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.
Глава Сената поздравила депутатов с 25-летием со дня образования маслихатов. По словам Д. Назарбаевой, региональные представительные органы играют важнейшую роль в системе местного государственного управления.
Для повышения эффективности сотрудничества с регионами в Сенате создан Совет по взаимодействию с местными представительными органами. Совет уже подготовил пакет рекомендаций для Правительства по дальнейшему укреплению роли маслихатов, повышению статуса секретаря маслихата, а также по введению института освобождённых депутатов. Все это отражено в поправках к Закону «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан». Дарига Назарбаева призвала депутатов маслихата принять активное участие в обсуждении этого документа.
На встрече с членами Общественного совета при маслихате председатель Сената подчеркнула необходимость повышения самостоятельности их работы.
«Мы создали Совет по взаимодействию с местными представительными органами при Сенате и возлагаем на него большие надежды. Хочется, чтобы это была улица с двусторонним движением, а связь с маслихатами была тесной и активной», - отметила Д. Назарбаева.
По мнению главы Сената, нужны новые форматы работы с населением, необходимо регулярно проводить выездные заседания с участием общественности, а также широко освещать деятельность не только на официальных сайтах, но и в социальных сетях. При этом, подчеркнула Д. Назарбаева, эта работа должна быть наполнена реальным содержанием, а не проводиться, как это нередко бывает, формально, для галочки.
На состоявшейся в тот же день встрече с руководителями национальных культурных центров Актюбинской области Д. Назарбаева обсудила вопросы укрепления статуса региональных ассамблей, в частности, вопрос вовлечения молодёжи в работу культурных центров, а также создания для молодых людей разных национальностей системы социальных лифтов.
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