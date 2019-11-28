Дарига Назарбаева: Нужен системный подход к решению проблемы бытовых и промышленных отходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате состоялся правительственный час «Сбор и переработка бытовых и промышленных отходов», организованный Комитетом по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

С основным докладом выступил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев. Он проинформировал сенаторов о том, что в рамках Концепции по переходу Казахстана к «зеленой» экономике, к 2030 году доля переработки отходов в стране должна быть доведена до 40%, к 2050 году – до 50%. Министр также рассказал о реализации проекта «Waste to Energy», который подразумевает сжигание отходов с целью получения электроэнергии с дальнейшей передачей в электрические сети по аналогии с ВИЭ.

«Данный проект позволит не только в разы сократить объемы захоронения отходов на полигонах, а также привлечь инвестиции в данное направление», - сообщил министр.

В своем выступлении председатель Сената Дарига Назарбаева сделала акцент на необходимость системного подхода к решению проблемы сбора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Для решения экологических проблем, считает Дарига Назарбаева, необходимо разработать государственную программу по переработке и утилизации твердых бытовых отходов. «Сегодня министерство работает над новым Экологическим кодексом. Мне интересно, как, не имея государственных программ, навигатора, мы будем завтра принимать Экологический кодекс? Концепция у нас уже есть, она так и осталась на уровне 2013 года, дальше движений нет, хотя уже прошло шесть лет. Мы с вас будем за все это спрашивать, и очень жестко, потому что дальше откладывать эти вопросы нельзя», - обратилась к министру экологии спикер Сената.

При этом спешить с введением запрета на захоронение на полигонах пищевых и строительных отходов, напротив, не стоит, считает спикер. Такой запрет, по информации профильного министерства, вводится с 2020 года.

«Интересно знать, а куда их девать? Что сегодня предлагают правительство или законы, чтобы иметь какую-то альтернативу? И я считаю, что, пока полностью не проработан этот вопрос, вводить этот запрет нельзя. Потому что завтра вы будете наказывать те же полигоны и людей, которые там работают. Это далеко не праздный вопрос», - сказала Дарига Назарбаева.

Отдельно Д. Назарбаева затронула проблему радиоактивных отходов, которые находятся на территории Казахстана. Она подчеркнула, что затраты на медицину не имеют смысла, пока эти отходы подрывают здоровье граждан: «Помимо бытовых отходов, у нас еще скопилось 170 миллионов кубометров радиоактивных отходов. Это то, что не просто загрязняет почву и атмосферу, это то, что нас убивает».

Председатель профильного Комитета Сената Али Бектаев в своем выступлении подчеркнул, что в стране практически отсутствует комплексная система управления отходами, включающая мониторинг, переработку и утилизацию по промышленным и бытовым отходам. Это препятствует устойчивому развитию страны.

По итогам правительственного часа депутатами Сената подготовлены рекомендации, которые будут направлены в Правительство.







