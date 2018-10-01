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Дарига Назарбаева назвала недостатки в работе пресс-служб госорганов

12 Октября 2018 13:51 235
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Дарига Назарбаева назвала недостатки в работе пресс-служб госорганов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Дарига Назарбаева выразила неудовлетворенность работой пресс-служб государственных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При каждом министерстве, акимате есть пресс-служба, которая должна работать. Но, к сожалению, пока не хватает или навыков профессиональных, или времени. Эта работа нас сегодня поставлена на троечку, есть такая проблема. Что может понять простой слушатель, сидя у телевизора, когда министр говорит о девальвации, о волатильности рынка инфляции, таргетировании и так далее? Это всё иностранные слова, модные, красивые», - сказала Дарига Назарбаева в кулуарах форума для молодых журналистов Jas Qalam.

По ее словам, профессиональный язык необходим в работе для узкой аудитории.

«Но с широкой аудиторией, где есть и врачи, и учитель, и пенсионер, и школьник, и студент - должен быть другой язык», - пояснила Дарига Назарбаева.

Депутат добавила, что и некоторые чиновники не могут объяснить доступным языком законы. 

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Ключевые слова: СМИ, Другие государственные органы,
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Автор:

Серик Сабеков

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