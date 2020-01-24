Дарига Назарбаева: Нам сегодня нужна скорость, а цифровизация это позволяет сделать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы теряем свою конкурентоспособность. Нам сегодня нужна скорость, а цифровизация это позволяет сделать, сообщила Дарига Назарбаева во время встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Сената Дарига Назарбаева встретилась с представителями Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, Комитета по ветеринарному контролю и надзору Министерства сельского хозяйства РК, руководителями управлений ветеринарии и сельского хозяйства Акмолинской, Карагандинской и Туркестанской областей.

В своем выступлении председатель Комитета статистики Министерства национальной экономики Нурболат Айдапкелов рассказал, что статистические данные по сельскохозяйственной отрасли формируются на основе трех категорий товаропроизводителей. В их числе крестьянские или фермерские хозяйства, сельхозпредприятия и хозяйства населения.

Отдельно глава ведомства отметил сложности статистического учета в животноводстве. По его словам, процедура учета животных нуждается в доработке и должна включать в себя присвоение индивидуального номера путем использования чипов, внесение сведений в базу данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачу ветеринарного паспорта. «Пока вот эти чипы доходят до конечного пользователя, то есть до ветеринара, определенный промежуток времени проходит. За это время скот может чуть ли не два оборота сделать, то есть родиться, продаться», - посетовал Н. Айдапкелов.

Выступивший на встрече председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Арман Утегулов подчеркнул, что местные исполнительные органы не решают на должном уровне вопросы выделения средств для содержания, благоустройства и организации строительства скотомогильников, в том числе по сибиреязвенным захоронениям.

Одним из важных вопросов, по словам А. Утегулова, остается кадровое обеспечение ветеринарных станций и пунктов, где имеется несоответствие штатной численности к фактической потребности ветеринарных специалистов. Руководитель ведомства также отдельно остановился на проблеме рассогласованности работы госорганов в части применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Председатель Комитета ветконтроля и надзора высказал ряд предложений по улучшению ситуации в отрасли. Он предложил во избежание задержек поставки осуществлять закуп ветеринарных препаратов на трехлетний период, создать ветеринарную полицию в целях выяснения случаев эпизоотии и панзоотии, кражи и незаконного перемещения скота, а также ввести единую форму для государственных ветеринарно-санитарных инспекторов.

Генеральный директор ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт» Ахметжан Султанов в выступлении подчеркнул особую роль применения цифровых технологий на всех этапах производственной цепочки в сельском хозяйстве. Например, как рассказал А.Султанов, убойная процедура скота будет организована так, что животное автоматически будет исключаться из базы данных.

Во время обсуждения Дарига Назарбаева поддержала необходимость повсеместного использования цифровых технологий в АПК и стимулирования фермеров шире использовать их при бирковании скота, а также применять системы космического мониторинга. «Мы теряем свою конкурентоспособность. Нам сегодня нужна скорость, а цифровизация это позволяет сделать. Довольно быстро и в кратчайшие сроки, если, действительно, сюда бросить все силы. Нужно заинтересовывать», - сказала Д. Назарбаева.

Во время встречи руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться ветврачам в отдаленных селах. К ним, по мнению К.Турсынбекова относятся: низкая заработная плата, дефицит квалифицированных кадров, отсутствие стандартных ветеринарных станций и служебных машин. В этой связи, он предложил предусмотреть в республиканском бюджете средства в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» для строительства ветстанций с могильными площадками и включить правила идентификации сельскохозяйственных животных в реестр государственных служб.

Кайрбек Турсынбеков в выступлении отдельно остановился на плохом состоянии ресурсной базы отлова бродячих кошек и собак. Он отметил, что в силу своей загруженности ветсервисы не всегда успевают уделить должное внимание вопросам отлова и содержания животных.

В качестве решения создавшейся ситуации глава Сената предложила искать поддержку со стороны профильного министерства. «В некоторых городах частные лица за счет собственных средств открывают подобные ветеринарные пункты для кошек и собак. Общественники, волонтеры, кто животных любит, они этим занимаются. Но живут и ходят с протянутой рукой. Может быть, им нужна небольшая поддержка со стороны Министерства сельского хозяйства. У них же есть инфраструктура», - резюмировала Д.Назарбаева.

По итогам встречи Дарига Назарбаева поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на Парламентских слушаниях.