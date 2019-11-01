Дарига Назарбаева: Местное самоуправление призвано стать полноценным звеном в системе управления страной

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева побывала с рабочим визитом в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Рабочая поездка Д. Назарбаевой началась со встречи с депутатами Павлодарского городского и областного маслихатов. В ходе беседы с народными избранниками были обсуждены вопросы взаимодействия региональных законодательных органов и Сената Парламента страны. По словам Дариги Назарбаевой, местное самоуправление призвано стать полноценным и сильным звеном в системе управления страной.





Во время встречи депутаты рассказали председателю Сената о наиболее острых проблемах развития региона. Они касаются увеличения тарифов на оказание амбулаторной помощи, вопросов качества и безопасности строительства, обеспечения школьников горячим питанием. Депутаты также затронули тему экологических проблем региона, среди которых наибольшую тревогу вызывают атмосферные загрязнения от промышленного производства.





В своём выступлении глава Сената сделала акцент на вопросах финансового обеспечения природоохранной деятельности. Она подчеркнула, что сейчас наносящие экологический ущерб предприятия отделываются лишь небольшими для них штрафами, и эту ситуацию необходимо менять. Есть нерешённые вопросы и по распределению собранных средств.

«Куда эти штрафы идут, где они собираются, в чье распоряжение они попадают? Это то, что нам надо будет серьёзно обсудить с Правительством, - сказала Дарига Назарбаева о символических штрафах для предприятий, наносящих ущерб окружающей среде. - Надо сделать так, чтобы львиная доля денег, которые собираются от эмиссий находящихся в области предприятий, оставалась в области и шла здесь на конкретные природоохранные мероприятия».





В областной универсальной научной библиотеке имени С. Торайгырова Дарига Назарбаева встретилась с членами областного и городского общественных советов. Темами обсуждения стали роль представителей общественности в диалоге между властью и населением, а также совершенствование механизмов работы общественных советов.

В ходе рабочей поездки спикер Сената посетила завод по производству легированного алюминия в специальной экономической зоне «Павлодар». Дариге Назарбаевой продемонстрировали работу СЭЗ и рассказали об условиях, созданных для инвесторов. Председатель Сената ознакомилась с работой завода ТОО «Giessenhaus», который занимается производством легированного алюминия и изготовлением из него легкосплавных автомобильных дисков. Завод был запущен в 2017 году. Проектная мощность предприятия - 5400 тонн продукции в год.



