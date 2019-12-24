Дарига Назарбаева: «Күнделік» невыгоден акиматам, потому что делает прозрачной систему образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Бюро Сената, где было рассмотрено предложение о внесении 11 вопросов в повестку дня очередного заседания Сената, которое состоится 26 декабря, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба палаты, в ходе заседания председатель Сената поручила членам Бюро разобраться с вопросами цифровизации в системах образования, здравоохранения и интернета на селе.

По словам Дариги Назарбаевой, сейчас в регионах начали сворачивать сервис электронного дневника «Күнделік» под предлогом того, что нет интернета и это повышает нагрузку на учителей. «С каждым отдельным случаем надо разбираться. Почему электронный дневник невыгоден акиматам и местным управлениям образования? Потому что он делает прозрачной всю систему образования, тестирования, посещения занятий, проведения уроков. «Күнделік» выявляет, проходят ли все уроки или только на бумаге числятся. И уровень успеваемости учеников, готовность самих учителей - это все, что показывает сегодня электронный дневник. Невыгодно им это», - отметила Д. Назарбаева.





Спикер Сената также подчеркнула необходимость проверки освоения средств, направленных в акиматы на подведение высокоскоростного интернета к сельским объектам, в том числе к объектам социальной инфраструктуры.

Отдельно Дарига Назарбаева обратила внимание на тарифы на интернет: «Почему тарифы на интернет для наших медицинских учреждений и общеобразовательных учреждений в разы выше, а скорость в разы ниже. Это при том, что «Казахтелеком» ежегодно получает субсидирование от государства на эти цели. С этим тоже надо разобраться».

Подводя итоги заседания, спикер Сената остановилась на предстоящих поездках депутатов в регионы. «Я считаю, что лучше всего посещать самые отдаленные населенные пункты, где редко бывают главы регионов. Основной целью депутатов во время этих поездок должно стать сбор наказов избирателей и решение насущных проблем граждан. В новом году мы планируем начать проводить дни регионов в Сенате, и как раз нам эта информация будет очень нужна», - заключила глава Верхней палаты.















