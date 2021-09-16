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    12:03, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дарига Назарбаева: Казахстан выступает как государство, ответственное за мир и безопасность в Центральной Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель организационного Комитета Евразийского Медиа Форума Дарига Назарбаева открыла работу форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот год наполнен для нашей страны особым смыслом - исполняется 30 лет Независимости РК. Тридцать лет независимости - это 30 лет мира, 30 лет созидания и 30 лет строительства современной государственности и институтов гражданского общества. 30 лет назад развал Советского Союза привел образованию новых независимых государств. За эти годы жизнь в братских республиках сложилась по-разному. На первый взгляд, не так просто выделить какие-то общие закономерности, уж очень велики различия как стартовых позиций, так и дальнейший векторов и темпов развития.

    Но я считаю, что история последних 30 лет доказала - в развивающемся мире, где еще не сложилась устойчивая, политическая, социальная, экономическая системы, политическая и гражданская культура, траектория развития чрезвычайно сильно зависит от воли лидера государства, от лидера нации и от воли самой нации», - сказала в своем выступлении Дарига Назарбаева.

    «Можно сколько угодно предаваться теоретическим рассуждениям о преимуществах различных политических систем, рассуждать о развилках истории. Да, огромную роль играют стартовые условия, природные ресурсы, но ключевую - личность лидера, его видение места страны в мире и ее будущего. Казахстан в этом смысле благодаря личности Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева занимает особое место», - сказала Д. Назарбаева.

    «Под руководством Елбасы наша страна за короткий исторический период смогла пройти впечатляющий путь обретения подлинной независимости, государственного суверенитета, создания полноценной современной экономики и динамично развивающейся социальной сферы. Это не легкий и не простой путь. Наша страна движется по нему с пониманием всех трудностей и проблем. Ведь, как известно, дорогу осилить только идущий», - отметила она.

    Сегодняшний Казахстан - это ответственное государство, занимающее активную позицию и в мировой политике, и регионе Центральной Азии.

    «На протяжении последних трех десятилетий Казахстан выступает как государство, ответственное за мир и безопасность в регионе. В трудный момент мы всегда приходили на помощь братским республикам. Делились продовольствием, зерном, топливом, техникой, нас всех тревожат процессы, происходящие в соседнем Афганистане. Тема афганского урегулирования, мирного развития этой многострадальной страны много раз была в центре внимания нашего форума.

    Также Дарига Назарбаева выразила надежду, что нынешний Евразийский медиа форум станет важной площадкой диалога и взаимопонимания.

    «Трагический пример Афганистана показывает, что счастье и процветание невозможно принести на иностранных штыках, какими бы благими намерениями это не прикрывалось», - считает спикер.

    Ранее участников Евразийского Медиа Форума поприветствовали Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев .


    Теги:
    Евразийский медиа-форум СМИ Общество
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