Дарига Назарбаева: Евразийская идея вдохновила политиков Европы и Азии на новую интеграцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дарига Назарбаева прокомментировала итоги Совещания спикеров парламентов стран Евразии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

«Вчера прошло заседание Спикеров парламентов стран Европы и Азии. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями и комментариями.

Повестка Совещания была весьма насыщенной и актуальной.

Состоялся свободный, заинтересованный и эффективный многосторонний диалог.

Это естественно, что каждый руководитель Парламента в своих высказываниях основывался на национальных интересах своей страны. Но дух и атмосфера форума настроила всех на продуктивный диалог, поиск точек взаимопонимания и нахождения того, что нас объединяет, а не разъединяет.

Россия, Южная Корея, Турция, а теперь и Казахстан стали эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран Европы и Азии.

Саммит дал всем коллегам возможность формального и неформального доверительного общения. Здесь, на политической площадке, в сердце Евразии, царила атмосфера дружбы, искренности и радости от встреч.

За эти дни я провела более двух десятков двусторонних встреч. Хочу поделиться своими впечатлениями.

Состоявшиеся встречи чрезвычайно важны – они развивают доверительные отношения между руководителями парламентов. Ведь в равноправном диалоге рождаются новые идеи и совместные проекты, направленных на решение вопросов, волнующих людей.

И это все работает на рост доверия и взаимопонимания, на интересы мира и взаимовыгодного сотрудничества между странами Евразии.

Думаю, что со мной согласятся все присутствующие – идеи, которые 25 лет назад высказал Первый Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев, не просто живы и развиваются, - они во многом предопределили интеграционные процессы на пространстве Евразии, дали толчок сформировавшим современный облик континента геополитическим и интеграционным экономическим инициативам.

Евразийская идея, евразийская идеология Назарбаева воодушевила и вдохновила целое поколение политиков стран Европы и Азии на новую качественную интеграцию, интеграцию 21 века.

Мы видим, как на наших глазах в течение последнего десятилетия рождаются контуры Большой Евразии.

Я глубоко верю в эту Идею.

Она оптимистична и позитивна. Она создает особую атмосферу доверия, сотрудничества во всех сферах. А это значит, что она будет способствовать миру на Евразийском пространстве и процветанию ее народов.

Разве не об этом мечтают все здравомыслящие жители нашего континента?

Идея Большой Евразии вечна и естественна, как сама жизнь.

И чтобы идея стала реальностью нужна большая и кропотливая работа. Прошедший форум показал, что это возможно, а значит это будет», - сказала глава Сената Дарига Назарбаева.