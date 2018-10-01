Дарига Назарбаева дала профессиональные советы молодым журналистам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит завершающий форум масштабного молодежного проекта «Jas Qalam», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект направлен на развитие казахстанской журналистики, содействие повышению профессионализма молодых журналистов.



«Проект «Jas Qalam», это платформа, которая позволяет ее участникам открыто обсуждать опыт журналистской деятельности по освещению общественно-политических и экономических событий в стране, труд молодых журналистов, трансформацию сферы масс-медиа, а также вопросы проверки достоверности фактов, работы с негативным контентом, умение пользоваться современными информационными технологиями», - сказала депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, открывая форум.



Сенатор добавила, что на сегодняшний день невозможно представить жизнь современного человека без СМИ, без журналистов.



«Вы входите в жизнь каждого человека с раннего утра и до позднего вечера и делаете свою работу, возможно, сами этого не осознавая. Быть журналистом - это значит быть совестью своего времени, многое видеть, слышать, знать, понимать, уметь объяснять и также доносить до своей аудитории очень доступным, простым языком сложные явления современности. Это сферхзадача - сложная не всем она бывает по плечу, но, тем не менее, я надеюсь, что та учеба, которую вы проходите в рамках нашей программы «Jas Qalam», встреча с нашими известными журналистами, метрами пера поможет вам многому научиться, использовать ваши знания в вашей повседневной деятельности», - подчеркнула Дарига Назарбаева.





Депутат также назвала вызовы, которые на сегодня стоят перед журналистикой.



«На сегодня самый главный вызов, который стоит перед журналистикой, это не только сегодня, это было всегда и это будет завтра - быть тем самым модератором или медиатором между государством и обществом. Умение донести «птичий язык» чиновников, извиняюсь за выражение, до широкой аудитории. Если речь идет о программе развития здравоохранения в Казахстане - уметь донести до каждого человека, что она для него означает. Если речь идет о программе развития образования, мы также должны уметь донести до каждого родителя, до каждого учителя, что общество ждет от них и на что нацелена программа и на что направлены деньги и как они используются», - заключил Дарига Назарбаева.