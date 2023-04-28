Дархан Жазыкбаев: Ключевым фактором оценки госуправления является повышение качества жизни граждан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ключевым фактором оценки государственного управления должно стать повышение качества жизни граждан. Об этом заявил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из главных целей проводимых сегодня в стране политических реформ – формирование новой управленческой культуры, основанной на принципе открытости. Это накладывает новые требования на систему государственной службы. Сервисная и ориентированная на человека модель государственного управления предполагает формирование профессионального и открытого правительства, которое будет прислушиваться к голосу населения. Реализация принципа открытого правительства на практике будет способствовать формированию более компактного и эффективного государственного аппарата», - сказал Дархан Жазыкбаев, выступая на международной научно-практической конференции «Открытое правительство и новая культура управления: слышать, понимать, действовать».

Председатель Агентства также отметил, что государственный аппарат не должен ограничиваться выполнением административных функций, направленных на поддержку деятельности государственных органов, его основной задачей должно быть осуществление государственных функций, направленных на удовлетворение требований общества и реагирование на запросы населения. Только тогда можно будет перейти к действительно новой культуре управления и сформировать Открытое правительство.

«Целью для государственных органов здесь является переход к проактивной, сервисной и способной реагировать на запросы граждан модели управления, которая не допускает бюрократии в координации отношений государства и общества. В результате у народа появляется возможность выбирать важные для него решения, повышается его доверие к государству. В соответствии с новой культурой управления эффективность реформ, программных документов и национальных проектов в стране должна измеряться их положительным влиянием на благосостояние и качество жизни населения. То есть решающим фактором оценки управления должно стать повышение качества жизни граждан. В целом реализация любой важной инициативы требует частого общественного обсуждения, всестороннего дифференцированного изучения», - добавил Дархан Жазыкбаев.