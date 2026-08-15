Дархан Сатыбалды провел августовскую конференцию работников образования Алматы

В Алматы состоялась традиционная августовская конференция педагогических работников на тему «Алматы — білім мен инновация орталығы: жаңа халықтық Конституция құндылықтары негізінде адами капиталды дамыту». В мероприятии во Дворце Республики принял участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, передает агентство Kazinform.

Конференция стала площадкой для определения ключевых задач системы образования на 2026-2027 учебный год. В центре внимания — повышение качества образования, развитие цифровых компетенций учащихся, внедрение искусственного интеллекта и укрепление ценностей «Адал азамат» и «Заң мен тәртіп».

Фото: акимат Алматы

— Перед нами стоит задача преобразовать созданные возможности в конкретный и измеримый результат, обеспечив устойчивый рост качества знаний наших детей. Определяющее значение здесь имеют профессионализм учителя и эффективность работы каждой школы. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Алматы реализуется региональный план по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования на 2026-2029 годы. Поэтапно внедряется единая городская цифровая платформа Almaty Digital Mektebi. Все школы города обеспечены высокоскоростным интернетом, более 200 тысяч участников образовательного процесса используют инструменты искусственного интеллекта. В новом учебном году продолжится повышение AI-компетенций педагогов, оснащение 60 предметных кабинетов и развитие профильных лабораторий, — отметил Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

Отдельное внимание уделено кадровому обеспечению. В 2027-2030 годах планируется выделение грантов акима Алматы по наиболее востребованным педагогическим направлениям с последующим трудоустройством выпускников в школах города.

Фото: акимат Алматы

Продолжается развитие образовательной инфраструктуры. В прошлом году введено 37 объектов образования почти на 40 тыс. мест. К началу нового учебного года откроются 8 новых школ и 3 новых корпуса, что позволит создать 11 950 ученических мест.

Фото: акимат Алматы

Алматы сохраняет высокие позиции по качеству образования. На протяжении 24 лет школьники города признаются лучшими олимпиадниками страны. В 2026 году восемь учащихся стали победителями и призерами международных предметных олимпиад. Высокие результаты показывают и педагоги: семь учителей Алматы стали победителями конкурса «Үздік педагог — 2025», а учитель школы-лицея № 95 Татьяна Белоусова вошла в число 50 лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize.

Фото: акимат Алматы

В рамках конференции состоялось награждение лучших представителей сферы образования. За профессионализм, многолетний труд и вклад в воспитание подрастающего поколения педагогам вручены благодарственные письма акима Алматы и ведомственные награды Министерства просвещения РК. Также определены лучшие организации образования города: гимназия № 159 имени Ыбырая Алтынсарина признана лучшей организацией среднего образования и получила сертификат на грант акима города в размере 68 млн теңге. Лучшей организацией технического и профессионального, послесреднего образования признан Алматинский технологический колледж, которому также выделен грант в размере 68 млн теңге на развитие материально-технической базы и научно-методическое обеспечение.

Фото: акимат Алматы

По итогам конференции определены основные задачи на новый учебный год — повышение качества знаний учащихся, профессиональное развитие педагогов, усиление ответственности руководителей школ и адресная поддержка организаций образования.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы