Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Дархан Кыдырали прокомментировал задержание четы журналистов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2023, 10:52
Дархан Кыдырали прокомментировал задержание четы журналистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал задержание четы журналистов Наргиз и Владимира Северных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не думаю, что это так. Мы всегда защищали их (журналистов, прим. ред) права во время нападения на журналистов. Мы делали заявления по этому поводу. Были выявлены некоторые атаки. А теперь, что касается некоторых коллег, то это не относится к журналистской деятельности. Если там есть вымогательство или другие проблемы, это входит в рамки расследования. Поэтому мы обращаем внимание на то, что права журналистов в целом не нарушаются», - заявил Дархан Кыдырали, отвечая на вопрос о возможной «зачистке» информационного поля.

Он напомнил журналистам, что по поводу нападений на журналистов министерство делало официальное заявление.

Министр заверил, что так как ведется расследование, он не может предоставить никакую информацию по поводу задержания четы журналистов.

«Сейчас мы не можем вмешиваться в расследование. Если у вас есть какие-либо конкретные данные, я дам вам информацию. Я не думаю, что здесь имеет место чисто журналистская деятельность. В связи с этим мы запрашиваем данные из соответствующей структуры. Поскольку расследование продолжается, я не могу сказать никаких подробностей, связанных с этим», - добавил глава МИОР.


СМИ   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана