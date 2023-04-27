АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал задержание четы журналистов Наргиз и Владимира Северных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не думаю, что это так. Мы всегда защищали их (журналистов, прим. ред) права во время нападения на журналистов. Мы делали заявления по этому поводу. Были выявлены некоторые атаки. А теперь, что касается некоторых коллег, то это не относится к журналистской деятельности. Если там есть вымогательство или другие проблемы, это входит в рамки расследования. Поэтому мы обращаем внимание на то, что права журналистов в целом не нарушаются», - заявил Дархан Кыдырали, отвечая на вопрос о возможной «зачистке» информационного поля.

Он напомнил журналистам, что по поводу нападений на журналистов министерство делало официальное заявление.

Министр заверил, что так как ведется расследование, он не может предоставить никакую информацию по поводу задержания четы журналистов.

«Сейчас мы не можем вмешиваться в расследование. Если у вас есть какие-либо конкретные данные, я дам вам информацию. Я не думаю, что здесь имеет место чисто журналистская деятельность. В связи с этим мы запрашиваем данные из соответствующей структуры. Поскольку расследование продолжается, я не могу сказать никаких подробностей, связанных с этим», - добавил глава МИОР.