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Дархан Кыдырали покидает пост президента Международной Тюркской академии

Автор:  
Арайлым Мұрат
31 Августа 2022, 17:40
Дархан Кыдырали покидает пост президента Международной Тюркской академии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дархан Кыдырали сообщил о том, что покидает пост президента Международной Тюркской академии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве главы академии сегодня, возможно, в последний раз провожу встречу. Завершается моя служба на посту президента Международной Тюркской академии. Сегодня, поделившись с вами радостной вестью о нашей исторической находке, сообщаю о том, что покидаю пост президента академии», - сказал Дархан Кыдырали на пресс-конференции в СЦК.

По словам Дархана Кыдырали, новым президентом Международной Тюркской академии станет доктор политических наук Физули Маджидли Зульфу оглы, занимавший должность вице-президента Международной Тюркской академии.

Ранее сообщалось, что найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана.

Президент Международной Тюркской академии также сообщил о том, что написан общий для тюркского мира учебник литературы, географии и истории.

Фото: ortcom.kz
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