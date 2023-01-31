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Дархан Кыдырали объяснил, для чего необходима пресс-карта

31 Января 2023, 14:45
Дархан Кыдырали объяснил, для чего необходима пресс-карта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали после заседания Правительства объяснил представителям СМИ, для чего предполагается внедрение пресс-карты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом о масс-медиа предусматривается определение статуса журналиста. Пресс-карта выдается, чтобы различать журналиста от блогера в целом. Это нововведение уже несколько лет широко используется в некоторых государствах Евросоюза, например в Турции», - сказал Дархан Кыдырали.

Министр напомнил, что пресс-карта - это механизм, взятый из зарубежного опыта.

«Мы также рассматриваем механизм ее предоставления. Мы считаем, что это должно регулироваться специальной комиссией по принципу саморегулирования журналистов. Карта не будет выдаваться министерством, этот вопрос будет решаться через комиссию, которая будет создана ассоциацией журналистов», - добавил Дархан Кыдырали.


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