Дархан Кыдырали назначен председателем АО «Егемен Қазақстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дархан Куандыкулы Кыдырали назначен председателем акционерного общества «Егемен Қазақстан». Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает МИА «Казинформ».

Кыдырали Дархан Куандыкулы родился 16 апреля 1974 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

Казахстанский ученый-историк, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК, президент Международной Тюркской академии (с 2014 года), Председатель Правления АО Республиканская газета Егемен Қазақстан (с 2016 года).

Получил образование в КазНУ им. аль-Фараби (1991-1992 г.), Университете Мармара (1992-1996 г.), Университете Докуз Эйлюль (1996-1997 г.), Университете Эгей (1997-1998 г.), Стамбульском университете (1998-2001 г.). В Стамбульском университете получил научную степень доктора философии. Защитил докторскую диссертацию в КазНПУ имени Абая и стал доктором исторических наук (2010 г.).

2001-2005 г. – Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник.

2005-2006 г. – доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

2006-2007 г. – заместитель директора Президентского центра культуры Республики Казахстан.

2007-2008 г. – советник министра образования и науки министра образования и науки Республики Казахстан.

2008-2009 г. – эксперт, заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан.

2009-2012 г. – заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

2012 году избран членом Правления Союза писателей Казахстана.

С 2012 года – заместитель Генерального секретаря Тюркского совета.

С 2014 года – президент Международной Тюркской академии.

С 2015 года – Глава секретариата Союза Национальных академий наук тюркского мира. Организовал международное культурное мероприятие «Наследие Коркыта и Тюркский мир» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (2015) и международный симпозиум «Синергия на Шелковом пути и План 2030» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

С июля месяца 2016 года Председатель правления АО Республиканская газета Егемен Қазақстан.

Напомним, в Казахстане завершился процесс объединения двух республиканских изданий «Егемен Қазақстан» и «Казахстанской правды».