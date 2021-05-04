РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:02, 04 Май 2021 | GMT +6

    Дархан Кыдырали назначен председателем АО «Егемен Қазақстан»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дархан Куандыкулы Кыдырали назначен председателем акционерного общества «Егемен Қазақстан». Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает МИА «Казинформ».

    Кыдырали Дархан Куандыкулы родился 16 апреля 1974 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

    Казахстанский ученый-историк, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК, президент Международной Тюркской академии (с 2014 года), Председатель Правления АО Республиканская газета Егемен Қазақстан (с 2016 года).

    Получил образование в КазНУ им. аль-Фараби (1991-1992 г.), Университете Мармара (1992-1996 г.), Университете Докуз Эйлюль (1996-1997 г.), Университете Эгей (1997-1998 г.), Стамбульском университете (1998-2001 г.). В Стамбульском университете получил научную степень доктора философии. Защитил докторскую диссертацию в КазНПУ имени Абая и стал доктором исторических наук (2010 г.).

    2001-2005 г. – Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник.

    2005-2006 г. – доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

    2006-2007 г. – заместитель директора Президентского центра культуры Республики Казахстан.

    2007-2008 г. – советник министра образования и науки министра образования и науки Республики Казахстан.

    2008-2009 г. – эксперт, заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан.

    2009-2012 г. – заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

    2012 году избран членом Правления Союза писателей Казахстана.

    С 2012 года – заместитель Генерального секретаря Тюркского совета.

    С 2014 года – президент Международной Тюркской академии.

    С 2015 года – Глава секретариата Союза Национальных академий наук тюркского мира. Организовал международное культурное мероприятие «Наследие Коркыта и Тюркский мир» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (2015) и международный симпозиум «Синергия на Шелковом пути и План 2030» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    С июля месяца 2016 года Председатель правления АО Республиканская газета Егемен Қазақстан.

    Напомним, в Казахстане завершился процесс объединения двух республиканских изданий «Егемен Қазақстан» и «Казахстанской правды».


    Теги:
    Назначения СМИ
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!