Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 13:26
Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Кыдырали Д.К.

Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

№ 180

Кыдырали Дархан Куандыкулы, 16.04.1974, родился в Южно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

КазНУ (1991-1992);

Университет Мармара (1996);

Докуз Эйлюль университет (1997);

Эгейский университет (1998);

Стамбульский университет (2001);

Повышение квалификации: Каирский университет в Египте (2006), Международный лингвистический институт, Вашингтон (2013)

Профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Стамбульского университета, университета им. Мимар Синана Турции.

Трудовой стаж:

Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А. Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник (2001-2005);

Ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра «Бауыржантану» (2003-2005);

Доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2005-2006);

Заместитель главного редактора альманаха «Туған тіл» (2005-2006);

Заместитель директора Президентского центра культуры Республики Казахстан (2006-2007);

Ведущий духовно-познавательной программы «Күмбез» телеканала «Қазақстан» (2006-2007);

Советник министра Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2008);

Эксперт Администрации Президента Республики Казахстан, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором (2008-2009);

Заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2009-2012);

Заместитель Генерального секретаря Тюркского совета (2012-2014);

Президент Международной организации Тюркская академия (2014, переизбран с 09.2018);

Председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (07.2016, 05.2021)

Прочие должности:

Заместитель председателя Республиканского общественного совета Miras при партии Nur Otan;

Член комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан;

Член правления Союза писателей Казахстана;

Член Совет директоров Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева;

Член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции;

Председатель Общественного совета Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 09.2021);

Член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан (с 14.06.2022)


Правительство РК   Назначения   МИОР  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны