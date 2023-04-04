Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Кыдырали Д.К.

Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

№ 180

Кыдырали Дархан Куандыкулы, 16.04.1974, родился в Южно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

КазНУ (1991-1992);

Университет Мармара (1996);

Докуз Эйлюль университет (1997);

Эгейский университет (1998);

Стамбульский университет (2001);

Повышение квалификации: Каирский университет в Египте (2006), Международный лингвистический институт, Вашингтон (2013)

Профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Стамбульского университета, университета им. Мимар Синана Турции.

Трудовой стаж:

Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А. Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник (2001-2005);

Ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра «Бауыржантану» (2003-2005);

Доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2005-2006);

Заместитель главного редактора альманаха «Туған тіл» (2005-2006);

Заместитель директора Президентского центра культуры Республики Казахстан (2006-2007);

Ведущий духовно-познавательной программы «Күмбез» телеканала «Қазақстан» (2006-2007);

Советник министра Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2008);

Эксперт Администрации Президента Республики Казахстан, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором (2008-2009);

Заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2009-2012);

Заместитель Генерального секретаря Тюркского совета (2012-2014);

Президент Международной организации Тюркская академия (2014, переизбран с 09.2018);

Председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (07.2016, 05.2021)

Прочие должности:

Заместитель председателя Республиканского общественного совета Miras при партии Nur Otan;

Член комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан;

Член правления Союза писателей Казахстана;

Член Совет директоров Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева;

Член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции;

Председатель Общественного совета Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 09.2021);

Член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан (с 14.06.2022)