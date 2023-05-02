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Дархан Куракбаев назначен заместителем председателя Антикоррупционной службы

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Мая 2023, 09:44
Дархан Куракбаев назначен заместителем председателя Антикоррупционной службы Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Куракбаев Дархан Галимтаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дархан Куракбаев родился 31 января 1983 года в с.Ушкарасу Державинского района Тургайской области (ныне Акмолинской области).

2000 – 2004 гг. - слушатель (курсант) Академии финансовой полиции.

2004 – 2006 гг. - дознаватель, следователь Межрайонного отдела финансовой полиции по Есильскому региону Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Акмолинской области.

2006 – 2008 гг. - старший следователь Следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Акмолинской области.

2008 – 2014 гг. - следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

2014 – 2017 гг. - следователь по особо важным делам, заместитель руководителя следственного управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

2017 – 2021 гг. - заместитель руководителя департамента Антикоррупционной службы по Павлодарской области (по следственной работе).

2021 – 2022 гг. - руководитель Специального департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

С 11 октября 2022 года работал руководителем департамента по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Павлодарской области.


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