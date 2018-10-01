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Дархан Калетаев: Волонтерство - это не раздача флаеров
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр общественного развития РК Дархан Калетаев предложил активизировать волонтерскую деятельность в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас есть расхожее мнение, что волонтерство - это раздача флаеров. Но это не промоутерство, не сетевой маркетинг. Волонтерство - это стремление уделить часть своего времени общественному делу. У нас есть спрос на эти услуги и предложения. Мы должны структурировать их совместить между собой. Возможно, наша помощь нужна кому-то совсем рядом, причем помощь, которую нам несложно оказать», - сказал Дархан Калетаев в ходе первых национальных слушании, посвященные обсуждению этой концепции.
Как ранее сообщалось, неправительственные организации намерены представить на VIII Гражданском форуме Концепцию развития гражданского общества в Казахстане. ГФК - это площадка для неправительственного сектора, гражданского общества, на котором можно выразить свое мнение.
«Это некая площадка для установления взаимоотношений между властью и обществом. На повестку предстоящего Гражданского форума выносится основной вопрос - принятие новой Концепции развития гражданского общества. Действие старой концепции завершено, и сейчас важно понять на среднесрочный период, какие приоритеты мы ставим перед собой», - отметил ранее министр.
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