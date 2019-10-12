Дархан Калетаев сложил с себя полномочия президента Казахстанской федерации велоспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дархан Калетаев сложил с себя полномочия президента Казахстанской федерации велоспорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Новым президентом Казахстанской федерации велосипедного спорта избран Нурлан Смагулов.

В ходе расширенного заседания конференции члены Федерации единогласно проголосовали за избрание нового президента КФВС Смагулова. Срок полномочия нового главы КФВС составит четыре года.