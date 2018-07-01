Дархан Калетаев провел встречи с членами Конгресса США
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр общественного развития РК Дархан Калетаев совершил рабочую поездку в США и провел в Вашингтоне и Нью-Йорке ряд встреч с членами Конгресса США, официальными лицами Госдепартамента, а также с руководителями Комиссии США по международной религиозной свободе и Хельсинкской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
В ходе встреч состоялся детальный обмен мнениями о развитии религиозной ситуации в РК. Участники встреч выразили удовлетворенность результатами бесед.
В Нью-Йорке состоялись двусторонние встречи Д.Калетаева с председателем Комитета религиозных неправительственных организаций при ООН С.Парамешананда и Генеральным секретарем Всемирной конференции «Религии за мир» У.Вендли, которые с интересом восприняли переданное Д.Калетаевым приглашение принять участие в очередном заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Признавая возрастающий авторитет Астанинского межрелигиозного диалога, они выразили готовность принять в нем участие в качестве модераторов отдельных секций.
Очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоится в октябре текущего года в Астане.
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