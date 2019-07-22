Дархан Калетаев представил коллективу СЦК нового директора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как ранее стало известно, популярный политолог, директор научно-исследовательского центра «Молодежь», кандидат политических наук, член Национального совета общественного доверия Калиев Талгат Бегимович был назначен директором Службы центральных коммуникаций. Сегодня первый заместитель руководителя Администрации Президента РК представил коллективу СЦК нового руководителя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Указом Президента РК создано республиканское государственное учреждение «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан в Нур-Султане. Распоряжением Главы государства Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан», - сказал Дархан Калетаев.





Он поблагодарил главу МИОР РК Даурена Абаева за период работы, когда Служба центральных коммуникаций была под руководством министерства.

«Работа велась качественно, налицо сдвиги в лучшую сторону, поэтому большая благодарность МИОР. Думаю, что СЦК остается вашим надежным партнером», - отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК.





В свою очередь Даурен Абаев выразил благодарность коллективу СЦК.

«Я хочу еще раз поблагодарить всех ребят. Действительно, мы с вами большую работу проделали. Сделали техническую хорошую модернизацию. Успехов коллективу СЦК!», - добавил Д.Абаев.