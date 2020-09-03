Дархан Калетаев: Послание Президента – комплексный ответ на возникающие вызовы

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине, доктор политических наук Дархан Калетаев прокомментировал Послание Главы государства Каыс-Жомарта Токаева «Казахстана в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 г. МИА «Казинформ» публикует полный текст комментария.

Послание, с которым выступил Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 1 сентября, представляет собой контуры постпандемичного Казахстана. Сейчас все международное сообщество озабочено тем, что будет дальше, каким будут отношения между странами, какой будет торговля, транспорт, судьба туризма.

Казахстан с 2008 года адаптировался к подобным кризисам, научился извлекать уроки и превращать вызовы в возможности. Однако на этот раз ситуация является беспрецедентной. Пандемия затронула самые актуальные сферы жизни современного общества, а именно стала подрывать коммуникационную составляющую. Человечество может лишиться самого главного – это общение людей друг с другом.

Поэтому, если мы говорили о прошлых кризисах как о риске вернуться в так называемые новые средние века (new middle ages), то теперь мир рискует обрушиться в новый древний мир, возможно в доисторическую эпоху. Каждая страна, национальная экономика могут замкнуться в себе, стремясь только к обеспечению минимальных стандартов существования, то есть в питании.

Однако исторические уровни падения экономик ведет к снижению платежеспособности населения. При этом все более ценным становится продовольствие, продукты питания – как последний бастион жизнеообеспечения.

Длительные режимы самоизоляции, карантин, о котором с эпохи мировых войн уже все забыли, привели к росту протестности, психологическому надрыву населения в условиях нахождения в постоянном стрессе.

Возросли нагрузки на социальную инфраструктуру – образование, социальное обеспечение, образование.

Цифровизация, о которой говорили вначале, не может быть панацеей. Это всего лишь инструмент – компенсировать заочными, электронными коммуникациями – вынужденных очных контактов.

В этой связи Послание К.Токаева – есть комплексный ответ на возникающие вызовы.

Во-первых, это пересмотр регуляторных функций государства. От привратника, блюстителя порядка, сборщика налогов – государство должно трансформироваться в механизм, который может предотвращать угрозы. Государство – мотиватор.

Государственные служащие – это миссионеры, которые ориентируются на стратегические цели, а не занимаются оцифровкой жизни населения в виде целевых показателей. Налоговое законодательство – ключевой инструмент, чтобы сделать развитие государства мотивирующим, превратить Казахстан в общество успеха.

Во-вторых, наступил момент, когда мы должны развить свои исторические стратегические преимущества. Они есть и их следует четко идентифицировать, сосредоточив все ресурсы на этих направлениях.

Это аграрное производство, перерабатывающая промышленность, металлургия, медицина, фармацевтика, химия, металлургия, машиностроение. Наконец, транзитный потенциал, развитый человеческий капитал.

В-третьих, Послание обозначило реальные трансформации государственного аппарата. Произойдет восстановление системы единоначалия в министерствах, наступает конец двоевластию, когда министерствами управляют политический министр и административный ответственный секретарь.

Одновременно произошло восстановление на уровне отдельного госоргана управления системы государственного стратегического планирования и реформ. Создание соответствующего агентства переводит стратпланирование в практическое русло вместо «пятого колеса» для Миннацэкономики.

Таким образом, Казахстан входит в новый этап системных реформ. В прошедшие годы Казахстан не стоял на месте, проводя целый ряд трансформаций. Пять институциональных реформ 100 шагов. Правительство для граждан, госпрограммы Нурлы жол, развития образования, здравоохранения, Индустриально-инновационного развития. Все это обеспечило выход страны на передовые позиции, включая вхождение в 50-ку развитых стран мира. Казахстан присоединился к социальной повестке ООН – цели устойчивого развития до 2030 года.

Одним из ключевых факторов развития стала столица, ставшая точкой притяжения инвестиций, социальных и политических коммуникаций. Здесь состоялись форвардские проекты – Назарбаев Университет, ЭКСПО, НИШ, МФЦА. Накопилась критическая масса крупных проектов, которые позволяют выходить на новый уровень планирования.

В то же время дальнейшее движение вперед требует больше усилий, больше творческой энергии, больше участия молодежи и референтных социальных групп, которые заинтересованы и будут ориентироваться на конечный результат с точки зрения собственных интересов. Приходит новая молодежь – поколение «перезагрузки».

Это поколение постмодернизации, для которого важны абсолютно новые ценности – возможность для самореализации, мобильности, активности, коммуникации. В этих условиях государство должно становиться более пластичным, более открытым, должны снижаться дистанции между политиками и обществом. Предстоит становиться более терпимыми к проявлениям протестности. Выборы будут становиться более конкурентными.

Поэтому Послание Президента от 1 сентября – фактически это программа действий для перехода Казахстана в постпандемичный мир, создание новой экономики, которая бы соответствовала и отвечала на вызовы современности.

Необходимо будет быть более внимательными к национальной идеологии, усиливать развитие государственного языка, то есть в целом работать над тем, что подкреплять свою национальную идентичность соответствующим содержанием. Это будет обеспечивать не просто узнаваемость, а брэндирование страны. Культурные особенности, способность продемонстрировать свои достоинства – сегодня является категорией экономики и может конвертироваться в конкретных инвестициях.

На внешнеполитическом поле Казахстану важно обеспечивать необходимые балансы отношений, чтобы продолжать движение по пути развития демократии, политических и социальных ценностей, свойственных развитым обществам, как Европы, так и Азии.

Послание Президента является особенно важным, поскольку подает конкретные сигналы для формирования повестки дня политического развития Казахстана в предстоящий период. Впереди парламентские выборы. Мы наблюдаем, как выборы, электоральные кампании становятся развилкой в политическом и даже геополитическом развитии стран. И зачастую это происходит именно потому, что власть не систематизирует мировые тенденции, не вырабатывает механизмы противодействия угрозам. Процессная ориентированность, почивание на лаврах прошлых побед очень опасно в современных условиях. Необходимо быть постоянно начеку, мобилизованными.

Независимость, которой в следующем году исполниться 30 лет, это не данность, это процесс, причина, по которой необходимо постоянно работать над собой!

Послание Президента выступает ориентиром в этой идеологии, маяком для государства и общества на фоне мирового шторма.