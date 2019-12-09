Дархан Калетаев: Модель «слышащего государства» реализуется успешно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева уделено особое внимание диалогу между народом и властью. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Дархан Калетаев на научно-практической конференции по предварительным итогам реализации Послания в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента Касым-Жомарта Токаева имеет особенности. Главная из них – это первое Послание нового Президента. Прежде всего, в Послании содержится формула диалога между народом и властью. Разработана концепция «слышащего государства». Сейчас многие эксперты высказываются по этому поводу, говоря об обратной связи с населением. В целом, модель «слышащего государства» успешно реализуется», – сказал Д.Калетаев.

По его словам, сейчас важно получить оценки экспертов по предварительным итогам реализации Послания Президента.

«Поэтому, организацию этой конференции мы поручили Институту Евразийской интеграции и Казахстанскому институту стратегических исследований. Мы хотим, чтобы здесь прошло большое и оживленное обсуждение. Потому, что важен обмен мнениями. Мы должны понять, куда мы идем, на верном ли мы пути, чего ждет от нас общество. Уже сейчас началась реальная работа по Посланию. Приняты ряд законодательных актов по реализации Послания. До конца года, в соответствии с поручениями Касым-Жомарта Кемелевича, данными государственному аппарату и Правительству, планируется утвердить еще несколько государственных документов», – отметил Д.Калетаев.

На конференции выступили министр национальной экономики Руслан Даленов, министр образования и науки РК Асхат Айтмагамбетов. Также сделали доклады директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова. Всего в работе конференции участвовали более 80 представителей государственных органов, научно-экспертного сообщества Казахстана.

Напомним, 2 сентября 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил со своим первым Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». В ходе выступления Глава государства отметил: «Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики».