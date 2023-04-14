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Дархан Есенгали завоевал шестое золото для Казахстана на чемпионате Азии по борьбе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Апреля 2023, 19:18
Дархан Есенгали завоевал шестое золото для Казахстана на чемпионате Азии по борьбе Кадр из видео/ t.me/sportilinet

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец Дархан Есенгали в финале весовой категории 74 кг победил японца Кирина Киношиту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Для 24-летнего Дархана Есенгали это главная победа на взрослом уровне - он становился финалистом чемпионата Азии среди молодежи до 23 лет.

Также чемпионами стали Санжар Досжанов (70 кг) и Болат Сакаев (79 кг) в вольный борьбе, Ибрагим Магомадов (72 кг) в греко-римской борьбе, Эльмира Сыздыкова (76 кг) и Жамиля Бакбергенова (72 кг) - в женской борьбе.


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