Дархан Есенгали завоевал шестое золото для Казахстана на чемпионате Азии по борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец Дархан Есенгали в финале весовой категории 74 кг победил японца Кирина Киношиту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Для 24-летнего Дархана Есенгали это главная победа на взрослом уровне - он становился финалистом чемпионата Азии среди молодежи до 23 лет.

Также чемпионами стали Санжар Досжанов (70 кг) и Болат Сакаев (79 кг) в вольный борьбе, Ибрагим Магомадов (72 кг) в греко-римской борьбе, Эльмира Сыздыкова (76 кг) и Жамиля Бакбергенова (72 кг) - в женской борьбе.