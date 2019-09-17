Дархан Дильманов: Жителям приграничных с РФ районов нужны дополнительные пункты пропуска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители приграничных с Российской Федерацией районов просят открыть дополнительные пункты пропуска. Об этом сообщил журналистам в Сенате Парламента РК заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК - директор Пограничной службы Дархан Дильманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности обсуждался проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года».

«Мы неоднократно сталкиваемся с той проблемой, что местные жители Атырауской области – Балкудукского направления, Западно-Казахстанской области – Жанибекского и Казталовского районов, постоянно обращаются к нам об открытии дополнительных упрощенных пунктов пропуска. Упрощенные пункты пропуска позволяют нашим приграничным гражданам спокойно посещать территорию сопредельного государства. Почему? Потому что ближайшие магазины, школы, медицинские учреждения находятся в шаговой доступности. Наши есть, но они находятся в тылу и очень далеко. Невыгодно и очень неудобно. Поэтому они просят открыть эти пункты пропуска. Но мы всегда должны понимать, что это должно быть обоюдное решение Казахстана и России. Российские пограничники, как и мы – они нам говорят, что готовы, но им нужно, чтобы дали соответствующую команду или разрешение. Это разрешение дает соответствующий государственный орган. Если сенаторы попытаются договориться с представителями соответствующего такого же органа Российской Федерации, то это будет большой помощью для наших жителей», – сказал Д.Дильманов.

Директор Пограничной службы отметил, что сейчас жителям приграничных территорий Казахстана приходится, чтобы попасть на территорию РФ, далеко ехать на существующие пункты пропуска.

Также Д.Дильманов сообщил, что большие очереди на контрольно-пропускных пунктах на границе РК и РФ связаны с увеличением грузопотока из Узбекистана, как и отмечалось на заседании комитета Сената. При этом, если сейчас идет речь об увеличении товарооборота между Казахстаном и Россией, то и транзитный грузопоток через территорию Казахстана будет увеличиваться. Очереди на КПП будут сохраняться и в этом году, и в следующем. При этом, следует учитывать, что пункты пропуска Таскала, Сырым, Жайсан и Кайрак, где, в основном, наблюдаются очереди, расположены на транзитно-транспортном коридоре «Западная Европа-Западный Китай». Поэтому, сейчас стоит вопрос о модернизации этих пунктов. Например, на КПП «Сырым» уже действуют по 4 полосы в каждую сторону.