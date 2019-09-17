Дархан Дильманов: Увеличился вывоз ГСМ, целлюлозы и металлов в РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Увеличился отток горюче-смазочных материалов через казахстанско-российскую границу. Об этом сообщил сенаторам заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК-директор Пограничной службы Дархан Дильманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Парламента РК обсудили проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года».

«Что касается несвойственных задач, возлагаемых на пограничников. Да, мы сегодня констатируем тот факт, что на границе с Российской Федерацией остались только пограничники. Есть такое понятие – экспортный контроль. Но, экспортный контроль даже по нашему законодательству возложен на Комитет госдоходов. И представители таможни сейчас уже есть. Они с нами работают, находятся на связи постоянно. То есть, в любом случае, если у нас возникают вопросы, мы им звоним. Представители сразу принимают решение, и вместе с нами отвечают за соответствие характера груза. Но мы столкнулись и с другой проблемой. Сегодня цены на горюче-смазочные материалы в Казахстане намного дешевле, в разы, может быть, в два раза дешевле, чем в Российской Федерации. И уже идет отток горюче-смазочных материалов в Российскую Федерацию. Это тоже проблема и мы, хотим этого или не хотим, будем этими вопросами заниматься, чтобы в какой-то степени воспрепятствовать вывозу. Конечно, законному вывозу не будем препятствовать, а если незаконный, то мы уже обязаны принять меры. Иначе, у нас тоже пойдет повышение цен на данный вид товаров», – сказал Д. Дильманов.

По его словам, такая же ситуация складывается с вывозом целлюлозы (вторсырья) и металлоломом, которые вывозятся на заводы в России.

Директор Погранслужбы также сообщил, что кроме экспортного контроля, который осуществляется Комитетом госдоходов, на границе осуществляется фитосанитарный и ветеринарно-санитарный контроль – не на контрольно-пропускных, а на отдельных пунктах.