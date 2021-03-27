Дархан Бейсенбай: Каждый резервист – профессионал своего дела в выбранной сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году состоится второй набор в Президентский молодежный кадровый резерв. В этой связи победитель первого набора в ПМКР, резервист, заместитель директора департамента внешнеторговой деятельности Министерства торговли и интеграции РК Дархан Бейсенбай рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, насколько кадровый резерв повлиял на его карьеру и какие навыки нужно отточить кандидатам для отбора в Президентский резерв.

Дархан Бейсенбай после успешного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв занимал должность консультанта Отдела государственного управления Администрации Президента РК. Недавно перевелся на новую работу. Сейчас занимает пост заместителя директора департамента внешнеторговой деятельности Министерства торговли и интеграции РК.

Департамент курирует вопросы по внешней торговле. В функциональные обязанности резервиста также входят вопросы применения защитных мер, в частности меры защиты внутреннего рынка, взаимодействие со Всемирной торговой организацией, вопросы переговоров с иностранными государствами по торговым соглашениям.

Об отборе в резерв Дархан Бейсенбай услышал в средствах массовой информации. Он воспринял эту новость как попытку, испытание: проверить свои возможности, попробовать силы.

«Это был своего рода челлендж. Абсолютно не задумывался о том, пройду ли я либо не пройду. В дальнейшем в ходе отбора сам процесс стал интересным и захватывающим. На каждом этапе приходилось мыслить нестандартно, стратегически, чтобы дойти до финишной прямой. Даже возникал дух соперничества. Каждый из нас по-своему амбициозен, поэтому стремился доказать себе, чего он может достичь. Для нас это было хорошей мотивацией. Конечно, после объявления результатов, уже задумываешься над тем, что ждет впереди», - поделился резервист.

По словам Дархана Бейсенбай, для него отбор в кадровый резерв означает повысить свою стоимость на рынке труда. Он признался, что после отбора в Президентский резерв поступали предложения на различные должности.

«Как выяснилось потом, есть и другие положительные стороны отбора: поступают предложения на новую должность. Я был приятно удивлен, что есть такой спрос. Любой из нас оценивает себя достаточно высоко. Нам начали предлагать разные виды трудоустройства. Даже начал задумываться над тем, где я могу проявить себя в полной мере и показать с хорошей стороны. Непременно Президентский кадровый резерв оказал влияние на мой карьерный рост», - рассказал Дархан Бейсенбай.

В итоге Дархан Бейсенбай получил работу в Администрации Президента. Резервист отметил, что это стало дополнительным толчком для перехода на госслужбу.

«Одна из причин выбора работы в Администрации Президента – высокий уровень ответственности. Это некий статус, возлагающий на тебя большую ответственность. Это новое поле для испытания прочности, компетентности, умений. Весь трудовой путь был связан со сферой торговой политики, экономики. Здесь оказался в отделе государственного управления. Я бросил вызов сам себе. За период работы в Администрации Президента научился многому: по-другому взглянул на новые вещи. Когда ты выходишь из зоны комфорта, по-иному начинаешь оценивать свои возможности. Я безмерно благодарен моему бывшему руководству, которое предложило работу в Администрации Президента», - выразил благодарность Дархан Бейсенбай.

В ходе нашей беседы резервист поделился мнением о том, какими качествами и навыками нужно обладать, чтобы оказаться в числе лучших и компетентных.

«Все резервисты были конкурентоспособными. Отбор прошли состоявшиеся профессионалы с определенным багажом знаний и умений. Большую часть резервистов составила молодежь с западным образованием, в том числе болашакеры. Они создают большую конкуренцию. Каждый резервист – профессионал своего дела в выбранной сфере. Конкурировать с ними было сложно, но в то же время интересно и захватывающе. Это расширяет и развивает знания и коммуникативные навыки. Прошлый год показал, что самым важным качеством остается способность использовать знания. Речь тут идет не о дипломах, а именно умение использовать навыки общения с людьми, работы с современными технологиями. Пандемия явно показала значимость умения работать с новыми технологиями. Переход на дистанционный формат работы сильно повлиял на деятельность каждого. Кто сумел перестроиться, тот и показал свою эффективность и компетентность. Современный мир не прощает нашу неподготовленность к изменениям. Тот, кто умеет перестраиваться, является конкурентоспособным в любом случае», - считает Дархан Бейсенбай.

Он также обратил внимание на то, что необходимо иметь базовое образование и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. «Важно развивать себя, повышать профессиональную компетентность», - добавил резервист.

Перед вторым набором в Президентский молодежный кадровый резерв Дархан Бейсенбай поведал, какие навыки нужно отточить кандидатам для отбора.

«Для кандидатов, в первую очередь, важно быть самим собой и показать свои наилучшие стороны. Не менее важно мыслить нестандартно, искать альтернативные пути решения и постоянно стремиться к получению новых знаний. Каждый кандидат должен уметь слушать, анализировать, строить логические цепочки», - добавил он.

Также Дархан Бейсенбай считает необходимым расширять свой кругозор, всегда читать литературу и развивать критическое, аналитическое мышление.

«Выбор книги, мне кажется, вопрос личных предпочтений. Каждый человек должен прочитать литературу, связанную с историей своей страны. Например, «Кочевники» Ильяса Есенберлина. Для мотивации и покорения новых вершин обычно отдают предпочтение вдохновляющим историям известных людей, добившихся славы и успеха. Мне очень понравилась автобиография Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения». Автор дает некие советы, которые остаются актуальными в наши дни. Хочется, чтобы молодежь больше читала художественную литературу. Ведь это очень увлекательно окунуться в мир детектива, расследований, либо приключений, большой человеческой любви и заботы и получить хорошее впечатление от прочитанного», - завершил беседу резервист Дархан Бейсенбай.