Дархан Асадилов получил награду лучшего спортсмена июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по каратэ Дархан Асадилов получил награду как лучший спортсмен июня, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета РК.

Именную статуэтку спортсмену вручил глава дирекции спорта Национального Олимпийского комитета Казахстана Елсияр Канагатов. Причем это было сделано в Ташкенте, где в эти дни проходит чемпионат Азии по каратэ.



Глава дирекции спорта также пожелал лидеру национальной команды Дархану Асадилову новых побед.

Вместе с Асадиловым в голосовании были представлены еще пять номинантов: мужская команда по стрельбе из классического лука, Дмитрий Баландин, Милад Карими, Адиля Тлекенова, Руслан Курбанов.

По итогам голосования Дархан Асадилов набрал 40.42 процентов от общих голосов. На втором месте оказалась команда по стрельбе из лука - 18.72 процента. Замкнул тройку олимпийский чемпион Дмитрий Баландин - 15.30.

Голосование за лучшего спортсмена месяца проводится на сайте Olympic.kz. Каждый месяц будут выявляться лучшие спортсмены по мнению болельщиков казахстанской команды.



