РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:10, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дархан Ахмед-Заки назначен вице-министром науки и высшего образования РК

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ахмед-Заки Дархан Жумаканович назначен вице-министром науки и высшего образования РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UKIMET.

    Дархан Ахмед-Заки родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области.

    Окончил Казахский Государственный Университет им. аль-Фараби, Казахский Государственный Технический Университет им. К.Сатпаева.

    Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже в г. Алматы.

    В 2003 году работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО «КазахОйл» в г. Жанаозене.

    В 2004-2012 гг. — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой «Информатики» механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

    2012-2013 гг. — декан механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

    2013-2016 гг. — проректор по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби.

    2016-2017 гг. — директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.

    2017-2020 гг. — президент Университета Международного бизнеса.

    2020-2022 гг. — ректор Astana IT University.

    С 2022 по сентябрь 2023 гг. — председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.


    Теги:
    Правительство РК Назначения Миннауки и высшего образования РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:15
    Обездоленные, но не сломленные: жители Рудного больше четырех месяцев без горячей воды
    Сегодня, 18:00
    Иностранец «заминировал» авиарейс Астана-Санкт-Петербург
    Сегодня, 17:53
    Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме с Бангладеш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!