«Дарабоз – 2019»: скачки по аламан байге пройдут в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау все желающие попадут турнир «Дарабоз – 2019», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международный турнир «Дарабоз – 2019» начинается в субботу, 12 октября в 9.00 в селе Талдыколь Махамбетского района. В рамках международного турнира «Дарабоз – 2019» пройдут скачки - аламан байге «Алтын тұлпар», а также состязания, которые объединят сразу 10 видов спорта. В кокпаре примут участие скакуны в возрасте от 17 до 26 лет. Также впервые в мероприятие будет включен турнир по қазақ күресі «Түйе палуан». Общий призовой фонд «Дарабоз» составит 32 миллиона тенге. В Аламан-бәйге «Алтын Тулпар» скакуны должны будут преодолеть 51 километр. Добраться до места проведения соревнований все желающие смогут бесплатно», - информирует пресс-служба города Атырау.

Адреса отправления автобусов: микрорайон Авангард, рынок «Дина», микрорайон Балыкшы, микрорайон Жилгородок, на выезде на Махамбетскую трассу. Время отправления: 8.30.



