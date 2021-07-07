Дарья Дмитриенко: как особенная девушка стала актрисой акмолинского театра

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Видя эту красивую и талантливую девушку в постановке «Му-Му», зрители ни на минуту не усомнились в том, что на сцене перед ними профессиональная актриса, мастерски сыгравшая роль глухонемой. И только сама Даша знала, каких трудов ей стоило выйти на сцену вместе с настоящими актерами в рамках проекта «Дар слышать сердцем». Она так и не услышала зрительских оваций, но вовсе не потому что их не было. Так вышло, что в мире девушки звуков нет. Сегодня корреспондент МИА «Казинформ» встретился с 20-летней Дарьей Дмитриенко, чтобы узнать, чем она увлекается в жизни и что привело ее в театр.

Сразу оговоримся, что побеседовать с Дашей нам помогла специалист жестового языка Тамара Шевченко. Именно она перед постановкой «Му-Му» учила труппу акмолинского областного русского драматического театра (АОРДТ) языку жестов.

«С рождения у нашего любимого и долгожданного ребенка была патология, никак не связанная со слухом. У нее была атрезия пищевода, и Даша перенесла сложную операцию. На тот момент это был второй случай в стране и первый в нашем регионе, когда операция прошла успешно и ребенок выжил. В начале 21 века такие операции практиковались нечасто и, к сожалению, заканчивались плачевно. Нам повезло, попались очень хорошие хирурги, которые ее спасли. Но, видимо, на фоне операции, очень сложного выхода из нее, восстановления и обширного лечения слух у ребенка нарушился», - делится мама Даши, режиссёр акмолинского областного русского драматического театра Ольга Луцива.

Мама девочки признается, что при всем этом трудностей с воспитанием ребенка не было, ведь все мысли родных были лишь о том, что ребенок выжил.

«Она была очень активная в детстве, и мы не сразу поняли, что она плохо реагирует на звуковые сигналы. К двум годам это уже точно выяснилось. Мы не были шокированы, главное – что ребенок бегает рядом живой и позитивный. Ее операция с рождения нас закалила, и все остальные невзгоды, в том числе и потеря слуха, воспринимались легче», - продолжает рассказ О. Луцива.

Когда Даша стала подрастать, родители задались вопросом - какое направление в ней развивать, чтобы в ее будущей деятельности слух мог не присутствовать. А поскольку прадедушка Даши был художником и ей по наследству достался этюдник и советские краски, ее еще совсем маленькой отдали в студию на базе Дома детского творчества в Кокшетау. Два года пролетели незаметно, Даше очень нравилось рисовать, и родители решили и дальше развивать девочку в этом направлении. Она поступила в детскую художественную школу, затем отучилась на дополнительном курсе, занималась также у репетитора в студии «Гранат».

«А когда она закончила школу и встал выбор - кем быть в этой жизни, все уже было решено, и она стала поступать на дизайнерское отделение. Вообще мы хотели, чтобы она пошла по направлению «Грим театра и кино», но, к сожалению, в год окончания ею средней школы набора на эту специальность в столице не было, она осталась в Кокшетау и поступила в колледж культуры им. Акана серэ на специальность «Дизайнер интерьера». Вторую специальность «Художник-оформитель» она уже получила. На будущий год заканчивает колледж и получает диплом «Дизайнера интерьера». Я очень рада, что ребенок растет творческим и что ей это нравится. Конечно, есть куда стремиться. Много планов впереди. Но я довольна, что она не бросает этого. Пусть она не будет известным художником, такой цели мы себе и не ставили, но у ребенка есть навык, и в будущем она уже может спокойно работать как художник-оформитель, визажист, бутафор или как художник-постановщик в театре, если, конечно, захочет. Но пока в планах у нее получение высшего образования», - добавила мама девочки.

Начинает свой рассказ о себе Даша с того момента, как она появилась в театре. «Сначала я даже не могла подумать, что буду здесь когда-то актером. Режиссер Тимур Валиев попросил меня поучаствовать в одном проекте. Я очень долго думала и согласилась. Моя героиня Любовь Любимовна – это абсолютно не мой характер. Все, что было в ней, – не мое. Было непривычно и даже неудобно. В голове был бардак. Ну и еще у меня были боязнь и стеснение, ведь мне нужно было быть жестокой, а я сама по себе не такой человек, и играть было непривычно. Изо дня в день меня учили. Наверное, только к концу я поняла, какой нужно быть, и раскрылась», - рассказывает с помощью Тамары девушка.

По словам Даши, как только она услышала название спектакля, то сразу поняла, о чем будет идти речь.

«Наша команда не знала жестового языка, и нам было тяжело общаться друг с другом. Внутри меня это корежило, потому как ни до меня не могли донести ничего, ни я - до окружающих … Потом, когда пригласили сурдопереводчика Тамару, стало легче и интереснее. И когда труппа актеров изучала жестовый язык, вот тогда они начали осознавать, что такое жизнь глухого человека. И мне стало приятно, что они понимают меня. Мы как будто слышали друг друга сердцем», - делится Даша.

На церемонии закрытия 44-го театрального сезона. Дарья Дмитриенко удостоилась специальной премии, учрежденной администрацией театра. Как признается девушка, она совершенно не ожидала такого сюрприза и благодарна за то, что ее работу отметили. Впрочем, и ей самой очень понравилось работать с акмолинскими актерами, и она признается, что была бы не прочь сыграть в будущем еще в какой-нибудь постановке.

«Помню, когда мама была молодой актрисой, я часто находилась рядом с ней и видела, как ее гримируют. Мне это нравилось. Наверное, именно поэтому я увлеклась также и визажем. А еще я люблю фотографировать. Но из всех направлений больше всего нравится рисовать. Я считаю, что это мой талант, а все остальное я называю «хобби», - отмечает девушка.

Конечно же, мы не могли пройти мимо вопроса об инклюзивном образовании и возможности постигнуть азы науки для особенного ребенка в нашем государстве.

«С первого курса колледжа было очень тяжело. Представьте, все в группе говорили, а я была одна неслышащая. И когда ты сидишь в своем тихом мире, тяжело понять, что от тебя хотят. Но потом мы стали переписываться в чатах с однокурсниками. Девочки мне помогали – присылали сообщения о том, что говорилось на парах, а дальше я читала это в книгах. Со второго по третий курс было уже все хорошо, я стала понимать окружающих, наблюдала за всеми и повторяла. Меня больше всех, наверное, касались учителя, потому что им нужно было объяснить что-то мне, и они трогали меня за плечо. Со мной была уже индивидуальная работа. Мне помогали гораздо больше, чем говорящим», - вспоминает Даша.

А вот ввиду своей скромности о наградах девушка говорить не любит, хотя их немало. Одной из самых достойных из них считает первое место республиканского конкурса «Жулдызай». Кстати, сейчас работы Даши можно увидеть и в самом АОРДТ – небольшая выставка находится в фойе перед входом в зрительный зал.

«Какая я в реальной жизни? Все говорят, что я скромная. Но иногда я со стороны посмотрю на себя, я как будто свободная, отрешенная от всего, мне ничего не надо. Я часто думаю о будущем. Что я буду делать? Но останавливаюсь всегда на мысли о том, что время покажет», - добавляет напоследок Даша.