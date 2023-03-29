Дарья Балабюк  завоевала «бронзу» на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тяжелоатлетка из Казахстана Дарья Балабюк завоевала медаль юношеского чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Дарья Балабюк стала бронзовым призером юношеского чемпионата мира! В весовой категории до 55 кг ее результат составил 175 (78+97) кг», — сообщили в Федерации тяжелой атлетики.

Ранее еще один казахстанец Арапбай Нурасыл выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира в Албании в весовой категории до 67 кг, показав результат в 266 кг (120+146).