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Данный от рождения казахстанцам дар назвал раввин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Октября 2021, 15:04
Данный от рождения казахстанцам дар назвал раввин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный раввин Казахстана Ешая Элазар Коген поделился мнением о казахском народе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Написано, что когда Всевышний создает болезнь, раньше нее он создает лечение. Мы видим, как появляются антитела. Кто получил вакцину, тот получает антитела через нее. Кто не успел – те получают антитела естественным путем. Получается, всегда есть возможность бороться со злом. Всевышний дает эту возможность даже раньше», - сказал Ешая Элазар Коген на заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Он сравнил ставший доброй традицией Съезд религиозных лидеров с хорошей вакциной.

«Если говорить о Съезде религиозных лидеров, он также подобен хорошей вакцине, которую создал Казахстан. Пусть каждый думает, как он хочет. Но никогда нельзя забывать, что нас объединяет общее. Когда мы будем переживать друг за друга, и поддерживать друг друга, будет лучше для всех. Казахский народ знает об этом с рождения», - отметил раввин.

«Это прекрасный дар, который получил казахский народ. Дружба – это сосуд, который объединяет людей, и именно она дает успех всем казахстанцам», - добавил он.


Религия   Съезд лидеров мировых религий  
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