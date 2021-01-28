Данные о вакцине «Спутник V» вселяют уверенность – фармацевтический аналитик Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Старший аналитик в области фармацевтики агентства Bloomberg Сэм Фазели отмечает в своем материале о российской вакцине «Спутник V», что, изучив имеющиеся данные о вакцине, есть основания быть уверенным в ее эффективности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Аналитик Bloomberg пишет, что вакцина «Спутник V» была протестирована с участием 22 714 человек, с тремя промежуточными анализами, когда количество подтвержденных случаев достигло 20, 39 и 78 соответственно. Эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании российской вакцины стабильно составляла 90% или выше. Также у вакцинированных лиц не было зафиксировано ни одного случая тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Фазели отмечает, что вакцина «Спутник V» был разработана с использованием передовой технологии вакцины, используемой в вакцинах AstraZeneca-Оксфордского университета и компании Johnson & Johnson. Две дозы вакцины используют аденовирусные векторы - вирусы, вызывающие обычную простуду, которые доставляют генетический материал коронавируса и побуждают иммунную систему к выработке ответа для защиты от дальнейших инфекций.

У вакцины «Спутник V» есть одно ключевое отличие, подчеркивает Фазели. Российская вакцина использует тот же аденовирус, что и вакцина от компании Johnson &Johnson для первой дозы (аденовирус-26), а вот для второй дозы используется другой аденовирус (аденовирус-5). Таким образом, отмечает автор, исключается возможность возникновения иммунитета к первой дозе, которая повлияет на способность второй дозы действовать эффективно.

Одна из проблем заключается в том, что у большого процента людей уже есть иммунитет к аденовирусу-5, но это не является большим недостатком, если эффективность вакцины очень высока, утверждает аналитик.

«Все эти детали - даже без результатов третьей фазы испытаний вакцины - дают мне основания полагать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях», - пишет Фазели.