НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В будущем данные о трудовых мигрантах из Кыргызстана будут доступны на электронной бирже труда. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время кыргызстанские граждане могут работать в Казахстане без разрешения - это соответствует договору ЕврАзЭС. Если посмотреть данные за прошлый год, то таких граждан работало около 8 тысяч, и 1,2 тысячи казахстанских граждан в РК. Их пребывание регулируется нашим Трудовым кодексом, казахстанским законодательством и международными договорами», - сказал Акмади Сарбасов на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, он поделился планами по обмену информацией на будущее.

«К примеру, оказание медицинской помощи, отчисление пенсионных – эти вопросы регулируются. В связи с этим согласно третьей статье Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции, министерства двух стран будут обмениваться следующей информацией – это статистическая и правовая информация, сведениях о гражданах, обмен опытом и оказание практической помощи и другая информация. Кроме того, в будущем возможно будет получать соответствующую информацию на электронной бирже труда», - заверил А. Сарбасов.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции».