Данные о сайгаке войдут в глобальный Атлас миграции копытных животных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данные о миграционных путях диких копытных войдут в глобальный Атлас, разрабатываемый международной научной командой в партнерстве с Боннской конвенцией (CMS) в рамках Глобальной инициативы по миграции копытных животных (GIUM). Исследование предлагает первые подробные карты сезонных перемещений диких копытных, включая сайгаков, которые повсеместно сталкиваются с угрозами разделения их традиционных миграционных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).

Новые данные о миграции сайгаков и других диких копытных призваны помочь сохранению естественных путей их миграций.

В последние десятилетия дикие копытные по всему миру мигрируют все меньше и меньше. Многовековые пути миграций часто разделяются созданными человеком барьерами, в частности, магистралями и комплексными дорожными развязками, что создает для животных множество проблем. Так, например, маршрут планируемого транспортного коридора «Центр-Запад» протяженностью 2 000 км, который проходит по территории Казахстана от Нур-Султана до Актау, грозит навсегда разделить ареал бетпакдалинской популяции сайгаков в Центральном Казахстане. Как показывают данные спутникового слежения, сайгаки регулярно мигрируют через места предполагаемой прокладки дороги и, если она будет построена по принятому сейчас маршруту, будут вынуждены оставаться в местах с недостаточными кормовыми ресурсами. Разделение ареала сайгака в регионе повысит риски вспышек инфекционных заболеваний.

Картирование перемещений диких копытных помогает понять, на каких участках необходимы специальные действия для сохранения естественных путей их миграций. Именно поэтому создаваемый Атлас миграции копытных животных - новая веха на пути к улучшению сохранения биоразнообразия по всему миру. Исследователи надеются, что их работа по картированию миграций поможет как инженерам, так и уполномоченным органам во многих странах мира пересмотреть проекты, связанные со строительством крупных автотрасс и транспортных коридоров.

Для Атласа будут использованы данные, собранные, в том числе, сотрудниками АСБК. На протяжении более чем десяти лет АСБК, при поддержке национальных и зарубежных партнёров в рамках природоохранной инициативы «Алтын Дала», проводит обширные полевые работы по изучению миграций сайгака, который в Казахстане находится под специальной охраной государства. Теперь информация о многолетних перемещениях сайгака будет внесена в глобальный Атлас.

Полная статья, представляющая концепцию создания Атласа, под названием «Картирование будущего для миграции копытных», опубликована в новом выпуске журнала Science (на английском).

Как сообщалось ранее, за 2 года численность сайгаков выросла более чем в 2 раза: с 334 тысяч до 842 тысяч. В связи со снижением численности сайгаков в прошлые периоды Правительством принимаются комплексные меры по недопущению исчезновения их популяций. Кроме того, в стране ежегодно проводится широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак». В ее рамках Минэкологии и правоохранительные органы осуществляют совместные мероприятия по усилению охраны сайгаков в период окоты и лактации, а также пресечению нарушений природоохранного законодательства на территории страны.

Справочно: Сайгак (лат. Saiga tatarica) - парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. Существует пять основных популяций вида, три из которых находятся в Казахстане, одна в России (Калмыкия) и одна в Монголии. Относится к числу животных, находящихся под угрозой, входит в Красный список Международного Союза охраны природы (МСОП). Сайгак не включён в Красную книгу Казахстана, однако относится к видам, охота на которые полностью запрещена. По данным телеметрии, протяженность миграционного пути сайгаков в Центральном Казахстане составляет около 450-500 км в одну сторону, это самая длинная миграция вида в мире.

Природоохранная инициатива «Алтын Дала» – это широкомасштабная партнерская программа национальных и международных природоохранных организаций. Ее цель – сохранение ключевых видов животных, степных и полупустынных биотопов, а также совершенствование сети особо охраняемых природных территорий в Центральном Казахстане. Партнерами инициативы являются АСБК, Франкфуртское зоологическое общество (FZS), Королевское общество защиты птиц (RSPB) и Фауна и Флора Интернешнл (FFI), а также Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.



