Данные 19 миллионов казахстанцев занесены в Цифровую карту семьи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Цифровую карту семьи занесены данные 19 миллионов казахстанцев. Об этом сообщил руководитель департамента Комитета труда и социальной защиты по городу Астане Канат Токтыбаев на брифинге Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства с 1 сентября 2022 года в пилотном режиме начато внедрение Цифровой карты семьи. По сути, карта – это ежедневный электронный уведомитель граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной государственной поддержки, в зависимости от их социального статуса. Это еще один инструмент проактивного оказания государственных услуг. То есть, государство через информационную систему будет само предлагать гражданину получить тот или иной вид государственной поддержки, без какой-либо необходимости обращения в соответствующие органы», – сказал Канат Токтыбаев.

По его словам, на первоначальном этапе была проведена работа по определению благосостояния семей и положенных им мер государственной поддержки, на основе данных информационных систем государственных органов. Сегодня в Цифровой карте содержатся данные о состоянии около 6 миллионов семей и 19 миллионов их членов, сформирован, так называемый, портрет семьи. Данные обновляются по мере изменения статуса семьи и ее членов. При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется СМС-уведомление для получения согласия на оказание государственной услуги. После получения согласия осуществляется назначение социального пособия, выплат или иных видов государственной поддержки с последующим зачислением на банковский счет получателя.

В начале года сообщалось, что в Казахстане запущена Цифровая карта семьи.