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Данияру Елеусинову предложили бой с известным американцем на пути к титулу чемпиона мира

19 Марта 2021 03:15
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Данияру Елеусинову предложили бой с известным американцем на пути к титулу чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор сайта о боксе StrictlyBusinessBoxing.com считает, что американский боксер Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО) мог бы стать отличным гейткипером для ряда бойцов, включая казахстанца Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО),передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Зачем Дэнни Гарсия переходит в 154 фунта? Почему бы не стать настоящим гейткипером, скажем, для Вирджила Ортиса-младшего, Джарона Энниса, Алексиса Рочи, Конора Бенна, Данияра Елеусинова, Александра Беспутина, Рашиди Эллиса, Эймантаса Станиониса, Тулани Мбенге, Майкла Маккинсона, Джовани Сантильяна, Льюиса Крокера...», — рассуждает журналист.

В боксе «гейткипером» называют крепкого хорошо подготовленного боксера, стабильного середняка, который «охраняет врата» к чемпионскому титулу — находясь в такой рейтинговой позиции, в которой он составляет границу между элитой и основной массой бойцов.



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