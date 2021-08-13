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Данияр Жаналинов назначен вице-министром финансов РК

13 Августа 2021 14:59
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Данияр Жаналинов назначен вице-министром финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан Жаналинов Данияр Еренгалиевич назначен на должность вице-министра финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области.

Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций.

Квалификация по специальности — инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юрлиц Налогового комитета по г. Талдыкорган.

В 2002-2008 гг. занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области.

В 2008-2010 гг. — заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области.

В 2010-2014 гг. — работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК.

В 2014-2018 гг. — руководитель Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

С июля 2018 года и по настоящее время — руководитель Департамента госдоходов по Мангистауской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.


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#Назначения   #Минфин РК   #Финансы  
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