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    09:38, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Данияр Тургамбаев назначен зампредседателя Комитета лесного хозяйства и животного мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурса Данияр Тургамбаев назначен заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Данияр Галымович Тургамбаев назначен заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира

    До этого назначения он занимал должность директора государственного национального природного парка «Көлсай Көлдері» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Данияр Тургамбаев родился 19 января 1987 года. Окончил Государственный аграрный университет по специальности «охотоведение и охотничье хозяйство», Университет им. Д. Конаева по специальностям «финансы» и «правоведение».

    В сфере лесного хозяйства и животного мира работает с 2010 года. Трудовую деятельность начинал специалистом в ГНПП «Алтын-Эмель».


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