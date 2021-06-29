Данияр Тургамбаев назначен зампредседателя Комитета лесного хозяйства и животного мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурса Данияр Тургамбаев назначен заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Данияр Галымович Тургамбаев назначен заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира

До этого назначения он занимал должность директора государственного национального природного парка «Көлсай Көлдері» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Данияр Тургамбаев родился 19 января 1987 года. Окончил Государственный аграрный университет по специальности «охотоведение и охотничье хозяйство», Университет им. Д. Конаева по специальностям «финансы» и «правоведение».

В сфере лесного хозяйства и животного мира работает с 2010 года. Трудовую деятельность начинал специалистом в ГНПП «Алтын-Эмель».