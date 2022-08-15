Данияр Шамшаев вышел в финал чемпионата Азии по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит второй соревновательный день чемпионата Азии по дзюдо. Казахстанец Данияр Шамшаев смог пробиться в финал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он будет бороться за золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов. В главной схватке ему будет противостоять Муроджон Юлдошев (Узбекистан).

Также в финальном блоке выступят Мольдир Нарынова (до 63 килограммов) и Анастасия Маякова (до 70 килограммов). Они поспорят за «бронзу».





Фото: olympic.kz











