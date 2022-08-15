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    15:24, 15 Август 2022 | GMT +6

    Данияр Шамшаев вышел в финал чемпионата Азии по дзюдо

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит второй соревновательный день чемпионата Азии по дзюдо. Казахстанец Данияр Шамшаев смог пробиться в финал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он будет бороться за золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов. В главной схватке ему будет противостоять Муроджон Юлдошев (Узбекистан).

    Также в финальном блоке выступят Мольдир Нарынова (до 63 килограммов) и Анастасия Маякова (до 70 килограммов). Они поспорят за «бронзу».


    Фото: olympic.kz





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    Дзюдо Спорт Астана
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