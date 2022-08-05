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Данияр Шамшаев вышел в финал чемпионата Азии по дзюдо в Нур-Султане
5 Августа 2022 14:48

Данияр Шамшаев вышел в финал чемпионата Азии по дзюдо в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит второй соревновательный день чемпионата Азии по дзюдо. Казахстанец Данияр Шамшаев смог пробиться в финал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Он будет бороться за золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов. В главной схватке ему будет противостоять Муроджон Юлдошев (Узбекистан).

Также в финальном блоке выступят Мольдир Нарынова (до 63 килограммов) и Анастасия Маякова (до 70 килограммов). Они поспорят за «бронзу».


Фото: olympic.kz




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