Данияр Сабирбаев: Борьба с коррупцией – формирование идеологии добропорядочности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня борьба и противодействие коррупции является новым условием общественного договора между властью и гражданским обществом. Такое мнение в ходе ІХ Гражданского форума выразил советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Борьба с коррупцией ведется с целью удовлетворения потребностей общества, в том числе и гражданского, обеспечения ожиданий гражданского общества в этой самой борьбе. Поэтому здесь эффективность борьбы первостепенная. Она зависит от тех задач, которые конструируются обществом. Работать в Антикоррупционной службе - по сути, ответная реакция на потребности и запросы гражданского общества. Очень хорошо, что сегодня агентство оказалось тем государственным органом, который смог адекватно и достаточно эффективно ответить на этот запрос. Что касается формы взаимодействия с гражданским обществом, нужно понимать, что на самом деле форм множество, инструментов коммуникаций также много. Они все должны быть постоянно действующими. Нельзя ставить промежуточные цели. Цели должны быть направлены на искоренение коррупции», - отметил Данияр Сабирбаев.

По его словам, в этом очень важна принципиальность. Принципиальность наступает, когда отстаивается коллективный запрос. Поэтому агентство нашло наиболее ответственных партнеров со стороны гражданского общества.

«В нашем понимании мы старались сформировать точки роста, мы их реализуем на примере «Adaldyq alany», «Sapaly zhol». Борьба должна быть институционально проработанной и обеспеченной реальными инструментами осуществления противодействия», - сказал он.

Советник председателя Агентства по противодействию коррупции отметил, что борьба с коррупцией также связана с правовым просвещением. А в целом, борьба с коррупцией – глобальная вещь, в том числе включающая экологическое просвещение.

«Агентство, конечно же, идет и в этом направлении. На самом деле борьба с коррупцией – формирование идеологии добропорядочности и культуры добропорядочности, где человек смог бы существовать в обществе без необходимости договариваться, покупать. Нельзя выделить и сказать, что это важное, а это не менее важное. Каждая вещь в борьбе с коррупцией носит свой характер. Мы идем широким фронтом. Антикоррупционная служба очень компактная организация, а борьба требует постоянных ресурсов, дополнительных коммуникаций. В этом гражданское общество, активисты являются той самой опорой, обеспечивающей ресурсами, «топливом» в этой борьбе. Сегодня борьба и противодействие коррупции являются новым условием общественного договора между властью и гражданским обществом», - заключил Данияр Сабирбаев.

Напомним, что с 23 по 26 ноября в рамках IX Гражданского форума планируется проведение 12 отраслевых онлайн-встреч руководителей министерств с представителями неправительственных организаций. Также ранее сообщалось, какой будет программа первого дня IX Гражданского форума. Работу форума открыла министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.



