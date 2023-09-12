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    12:19, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Данияр Орынбасаров назначен замруководителя аппарата акима Атырауской области

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    Фото: gov.kz
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Согласно приказу исполняющего обязанности руководителя аппарата акима области М. Абуова, на должность заместителя руководителя аппарата акима назначен Данияр Орынбасаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Данияр Орынбасаров родился в 1987 году в Атырауской области. Окончил Атырауский университет нефти и газа им. С.Утебаева по специальности «Нефтегазовое дело» и АГУ им. Х. Досмухамедова по специальности «Правоведение». Является магистром государственного и местного управления Академии госуправления при Президенте Республики Казахстан.

    Трудовой путь:

    2008 год - инженер ТОО «Нұрлы Жол»;

    08. 2009 - 06.2011 гг. - супервайзер АФ компании «Bateman Kazakhstan Oil&gas Company B. V»;

    03.2012 - 10.2017 гг. - занимал различные должности в департаменте таможенного контроля по Атырауской области и в Комитете госдоходов;

    10.2017 - 08. 2022 гг. - работал главным экспертом, руководителем управления инвестиционной политики, руководителем управления развития государственно-частного партнёрства Департамента инвестиционной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

    08.2022 - 02.2023 гг. - главный консультант Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

    C 02.2023 года до назначения работал главным консультантом отдела развития реального сектора и регионов аппарата Правительства Республики Казахстан.


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    Акимат Назначения Атырауская область для mail.ru
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