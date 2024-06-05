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    15:32, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Данияр Куанышбаев назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ в СКО

    назначение
    Фото: Kazinform

    В Северо-Казахстанской области назначили руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации пресс-службы главы региона, должность занял Данияр Куанышбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Д.Куанышбаеву 39 лет. Родился в селе Гавриловке Рузаевского района Кокчетавской области. Окончил университет имени Абая Мырзахметова, КГУ имени Ш. Уалиханова, имеет степень бакалавра техники и технологий, по специальности «строительство».

    На государственной службе с 2007 года. Трудовой путь начал с ведущего специалиста в департаменте экономики и бюджетного планирования Акмолинской области. С 2015 по 2018 год занимал должность заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области. Был заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования этого же региона. До настоящего назначения руководил управлением энергетики и ЖКХ Акмолинской области.

    С февраля и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области был Жанат Садвакасов. Теперь он занял должность заместителя руководителя отдела. 

    Теги:
    СКО
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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