Данияр Куанышбаев назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ в СКО

В Северо-Казахстанской области назначили руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации пресс-службы главы региона, должность занял Данияр Куанышбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Д.Куанышбаеву 39 лет. Родился в селе Гавриловке Рузаевского района Кокчетавской области. Окончил университет имени Абая Мырзахметова, КГУ имени Ш. Уалиханова, имеет степень бакалавра техники и технологий, по специальности «строительство».

На государственной службе с 2007 года. Трудовой путь начал с ведущего специалиста в департаменте экономики и бюджетного планирования Акмолинской области. С 2015 по 2018 год занимал должность заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области. Был заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования этого же региона. До настоящего назначения руководил управлением энергетики и ЖКХ Акмолинской области.

С февраля и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области был Жанат Садвакасов. Теперь он занял должность заместителя руководителя отдела.