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Данияр Кайсанов завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио

21 Сентября 2019 13:16
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Данияр Кайсанов завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Данияр Кайсанов (74 кг) завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Это стало возможным благодаря его выходу в матч за «бронзу» чемпионата мира, который в эти дни проходит в Нур-Султане. В утешительном раунде он провел одну схватку. Кайсанов оказался сильнее соперника из Кореи Сын-Чхоля Ли, которого он обыграл со счетом 6:0.

Таким образом, Кайсанов не только завоевал лицензию, но и также будет бороться за бронзовую медаль мирового первенства в вечерней сессии, сегодня, 21 сентября.

В поединке за третье место наш борец проведет поединок против французского борца Зелимхана Хаджиева.


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Ключевые слова: Спорт,
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