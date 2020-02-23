Данияр Кайсанов стал чемпионом Азии по вольной борьбе

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Данияр Кайсанов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Данияр Кайсанов добился успеха в весовой категории до 74 килограммов. В финальной схватке против него на ковер вышел Джитендер из Индии. Первым баллы заработал Данияр, проведя контратаку - 2:0. Затем соперник сумел сократить отставание в счете. На перерыв борцы ушли при 2:1. Буквально сразу после возобновления схватки Кайсанов заработал еще балл - 3:1. В итоге так противостояние и завершилось - «золото» у Данияра.

Добавим, что теперь в активе команды Казахстана четыре медали. Днем ранее наши борцы отметились тремя бронзовыми медалями.

