Данияр Кайсанов признан бронзовым призером чемпионата мира по борьбе-2019
Соответствующее уведомление на имя спортсмена направили в Объединенном мире борьбы (UWW).
Напомним, в схватке за третье место в категории до 74 килограммов Кайсанов уступил французу Зелимхану Хаджиеву. Однако в его допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество.
«После нарушения антидопинговых правил во время чемпионата мира среди взрослых рейтинг в вашей весовой категории был изменен из-за дисквалификации одного из спортсменов. Согласно новому распределению, Вы занимаете третье место и получаете бронзовую медаль. Мы поздравляем Вас и верим в успехи в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.
В напряженной схватке, в которой явного преимущества одного из спортсменов не было, победу одержал Хаджиев - 3:4. При этом для некоторых судейских решений был использован «челлендж», который запросила команда Франции.
Данияр Кайсанов выходом в схватку за третье место принес команде лицензию.